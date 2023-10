Berisha del kundër të gjithëve: Po i përgatis dosje për gjyq deputetit gjerman

Një herë kundër Blinken, pastaj kundër britanikëve. Tani edhe kundër gjermanëve. Pas izolimit të tretë që i erdhi nga Krishbaun, Sali Berisha nuk e kurseu politikanin e lartë gjerman nga kërcenimet me gjyq.

“Gunther Krichbaum i ka këto për interesat e tij personale. Por unë e garantoj Gunther Krichbaum se do i jap mundësi në sallën e gjyqit të justifikojë qëndrimin e tij amoral. Zoti Krichbaum, më vjen keq por të njoftoj sot se kam filluar që sot konsultimet me ekspertë ligjorë dhe u garantoj se do bëj çdo përpjekje për një proces të ndershëm ligjor kundër teje”.

Nuk dihet sesi e ku do dorëzohet padia. Ajo që dihet është se padia ndaj Blinken në Paris, u kthye thjeshtë në një legjendë, ndërkohë që izolimi i Sali Berishës, pas vënies zyrtarisht nën akuzat për korrupsion, sa vjen dhe bëhet më i fortë.