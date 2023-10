Berisha debat me ministret: E merrni fjalën sa herë u teket, silleni si bodyguardet e Gadafit

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar gjatë ditës së sotme në Kuvend se parlamenti është kthyer “në një kuzhinë mediokre”, pasi sipas tij aty ministret e qeverisë rrinë e recitojnë aty trillime dhe mashtrime pa përgjegjësi. Ai shtoi se ato “marrin fjalën sa herë ju teket”, ndërsa u shpreh se nuk bën që parlamenti të rrijë me llogjet e tyre.

“Parlamenti është institucion serioz, që të bëjnë ç’të duan vetëm pse kanë hipur në atë post, se në vend të bëjnë ministren, bëjnë badigarden e Gadafit”, shtoi Berisha.

E them, nuk sillen në këtë mënyrë ministret. Kanë mëshirë ndaj dëgjuesve, kthejnë kokën njerëzit, nuk bëhet kjo në parlament.

Sa herë i teket merr fjalën dhe vazhdon sikur është në kuzhinë me shoqen e vet, nuk shkon kjo.

Se me Ballkanin po bëjmë këtë e atë, por kujt ja thotë këto, çfarë do të thotë me këto”, u shpreh ai.