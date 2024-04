Berisha bën njoftimin e rëndësishëm, ja çfarë pritet të ndodhë në shtator

Ish-kryeministri Sali Berisha ka njoftuar se do të nisë sërish bashkëbisedimin me demokratët në atë që ai e quan “Foltore”, pasi ka njoftuar takimin e radhës me demokratët në Itali.

Lajmin e ka bërë të ditur Sekretari për Diasporën dhe Marrëdhëniet me Jashtë në PD, Indrit Hoxha.

Takimi do të mbahet me datë 18 shtator me demokratët e Romës!

Ndërkohë, kujtojmë që Sali Berisha ka paralajmëruar prej kohësh tashmë se shtatori do të jetë muaji ku do nisë dhe aksioni opozitar dhe rigjenerimi i Partisë Demokratike.

Në shtator, nga Berisha po ashtu edhe nga kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka paralajmërime për zhvillime dhe protesta në shtator.