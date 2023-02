Berisha: Ata që vënë në dyshim protestën-revolucion, naivë ose duan gjak

Sali Berisha zhvilloi nje takim me kreret e degeve te Tiranes ku foli per protesten e opozites dhe aksionin e saj ne parlament.

Berisha: Revolucioni ynë dhe protesta madhështore u përcoll gjerësisht nga të gjitha mediat e mëdha botërore

Së pari, edhe njëherë dua të falënderoj me mirënjohjen më të thellë, ato qytetare dhe qytetarë, të falënderoj të gjithë pjesëmarrësit dhe organizatorët e atij cunami që jehoi në Shqipëri dhe botë më shumë se çdo protestë tjetër qe kemi organizuar deri më sot.

Ishte ajo, nisja më dinjitoze, më e merituar e revolucionit tonë demokratik paqësor.

Nëqoftëse ne dolëm në 6 dhjetor, në protestën më të pazakontë që Shqipëria kishte njohur ndonjëherë, ne me 6 dhjetor na nxori mbrojtja e të vërtetës në shesh. Ne kishim vetëm një mesazh, që mikëpritësi juaj është turpi i Shqipërisë dhe i botës dhe se ju jeni të mirëseardhur në këtë vend, si miq të mëdhej të kombit tonë.

Ne e ndërmorrëm atë akt sepse nuk mundesh kurrë të pranonim që një samit evropian të përdorej për kreun e një organizate kriminale si makeup. Nuk mund ta pranonim ne një gjë të tillë. Por në një hark kohor të shkurtër u faktua para gjithë botës sa të drejtë kishim ne.

Në dhjetor mediat e botës e dhanë lajmin gjerësisht protestën tonë, por mbizotëroi lajmi i atentatit që ata bënë. Megjithatë në dhjetor pati edhe nga ata që thanë se ishin tensione të brendshme politike. Koha provoi se ne dolëm për të vërtetën në rrugë, për të ju thënë të vërtetën liderëve evropiane se çfarë përfaqësonte Edi Rama. Se koha provoi se ne bëmë një nga veprimet më të goditura, më të duhura të ekzistencës tonë.

Zhvillimet e mëpasshme, faktuan se ky individ, ky njeri dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë nuk njohin asnjë kufi, asnjë normë, asnjë ligj, asnjë moral. Nuk ndalen para asnjë veprimi për hir të pushtetit të tyre të krimit.







Hapja dje e revolucionit tonë, me një protestë aq madhështore ka pushtuar të gjithë mediat e botës. Agjencitë më të mëdha, por tani siç ishte Shqipëria në mesin e ciklonit gjatë dy javëve, në protestën tonë, në lajmet, ishte Edi Rama me McGonigalin, që kishte korruptuar dhe e kishte porositur si vrasës me pagesë kundër opozitës.

Nuk kishte sukses më të madh në arenën ndërkombëtare se sa ky. Protestën tonë e përcollën gjerësisht të gjitha agjencitë, të gjitha mediat e mëdha të Amerikës, Europës, Kanadasë dhe vendeve të lira.

Berisha: Ata që venë në dyshim sukseset e revolucionit paqësor demokratik, ose janë naivë, ose të etur për gjak

Ne bëmë një gjë të jashtëzakonshme, treguam se këtu ka një popull që nuk pajtohet kurrë me aktet kriminale të Edi Ramës dhe është i vendosur të arkivojë në banesën e tradhëtarëve, hajdutëve, këtë kriminel që firmos ‘bam, bam,bam, e fap, fap, fap’, për të mbushur xhepat dhe baulet e tij. Që rekruton kryezbuluesin e SHBA-së për të na luftuar ne, opozitën, sepse sipas tij, vendi nuk duhet të ketë opozitë.

Ndaj dhe secili nga ata që mori pjesë në protestë ka kryer, i ka bërë një shërbim të madh jo vetëm PD-së, por Shqipërisë dhe kombit. Ne thamë dje, se protesta ishte sipari i një revolucioni paqësor, i revolucionit tonë, revolucion demokratik, paqësor.

Ata të cilët para protestës u zhdukën si minjtë nga frika dhe tmerri, kur e panë që ne u shpërndamë të qetë, dhe panë njëri-tjetrin se nuk u ka ndodhur gjë, dolën nga ishin futur, dolën dhe filluan të thonë; ku është revolucioni, ja ku është qeveria.

Menduan se, në këtë mënyrë do të zhvlerësonim protestën tonë, përkundrazi treguan vetëm frikën dhe tmerret e tyre që u kalli protesta. Treguan tronditjet e mëdha që kanë pësuar, por nuk cenuan aspak suksesin e jashtëzakonshëm të saj.

Një revolucion paqësor është revolucion paqësor. Ata të cilët shprehin dyshime dhe mos besim në revolucionet paqësore dhe demokratike, nëse e bëjnë nga padia u them të lexojnë. Me revolucion paqësor demokratik, jo në një ditë, as në 5, as në 10, as në një muaj, as në tre muaj, ne përmbysëm diktaturën komuniste në Shqipëri me votën e lirë.

Me revolucion paqësor demokratik, Mahtma Gandi përmbysi sistemin kolonial në Indi.

Me revolucion paqësor demokratik u përmbysën shumica e klikave komuniste në vendet ish komuniste, përveç se në Rumani.

Ata që venë në dyshim sukseset e revolucionit paqësor demokratik, ose janë naivë, ose të etur për gjak. Ne nuk jemi as naivë, as të etur për gjak. Kemi bërë një revolucion ndaj regjimit më stalinist të Europës, kemi shmangur gjakderdhjen, kemi firmosur fitoren.

Berisha: Mesazhi ynë ishte Parlamenti. Ai është Parlamenti i krimit monstruoz kushtetues

Kemi nisur një revolucion ndaj regjimit më mafioz të Europës, do të shmangim gjakderdhjen, do të firmosim fitoren. Askush të mos dyshojë për këtë.

Një revolucion paqësor nuk është çështje e një dite, një proteste, e disa protestave. Është një proces, është një proces i qëndrueshëm mosbindje civile.

E thotë Mahatma Gandi; në një revolucion mosbindja civile është i shenjtë. Por duhet ta kuptojnë të gjithë këtë mision. Duhet ti besojmë të gjithë këtij misioni.

Dje unë, bashkë me ju unë bëra një tur në simbolikën e tij.

Institucioni i parë ishte parlamenti. Parlamenti është sot, totalisht, vërbërisht vegël e një njeriu, Edi Ramës. Nga tempulli i demokracisë që duhet të jetë, nga institucioni ku opozita në emër të atyre që e kanë votuar, të 620 mijë shqiptarëve që e kanë votuar, duhet të paraqesë alternativën, por edhe të bëjë kontrollin e qeverisë.

Këto të dy funksione Edi Rama i asgjëson, duke shkelur kushtetutën dhe ligjet. Ligjet që ne paraqesim për votim, nuk sillen në parlament për shqyrtim. Komisionet Hetimore bllokohen, nuk lejohet. Kurrë ndonjëherë, kurrë ua them unë, as në 1991, parlamenti nuk ka qenë në këtë gjendje. Ndaj dhe mesazhi ynë ishte, parlamenti. Ai është parlamenti i krimit monstruoz kushtetues.