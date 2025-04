Berisha akuza Ramës se i kopjoi programin: Ka ekipin e mëkatarëve të mëdhenj, një pjesë u dha mburojë në lista të mbyllura!

Kreu i PD Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se i ka kopjuar programin politik për garën e 11 majit.

Sipas tij, kryeministri po e përdor këtë program, pasi mazhoranca e tij nuk ka më ide se çfarë të ofrojë.

"Siç e shihni pala tjetër nga mëngjesi deri në darkë merret me mashtrime, me gënjeshtra dhe shpifje. Pas 2 muajsh shëtitje në park zoologjik, Edi Rama kuptoi që po rrokullisej me shpejtësi sepse qytetarët u neveritën me monologët e tij në mëngjes dhe me zhapat që ai ua serviret çdo mëngjes. Ai mendoi të gjejë strehë tek programi i PD, duke faktuar me këtë se ai ishte pa asnjë program vetë.

Së dyti, duke hedhur poshtë ato që kishte deklaruar tre katër muaj më parë, se elementë të këtij programi janë humnerë dhe katastrofë.

Së treti, indirekt dëshmoi se ky program qenka i realizueshëm. Nuk ka shqiptar që nuk i shtron atij pyetjen, 12 vite ku ishe? Kush të pengoi 12 vite të jetësoje elementët parësore të paketës së dhembshurisë. Kush e pengoi? Askush veçse vetja e tij dhe vjedhja e tij. Kështu që shqiptarët kësaj pyetje do ti japin përgjigjen më 11 maj, do votojnë origjinalin dhe jo kopjen dhe falsifikimin. Programi që prezantoi ishte fund e krye mashtrim.

U përpoq të fshehë kredencialet delikuente të kandidatëve të tij me atë të PD që janë njerëz të lirë, të cilët garojnë si qytetarë të lirë, në një kohë kur ekipi i tij është ekipi i mëkatarëve të mëdhenj, që ka vjedhur me ta dhe që një pjesë e mirë e tyre u dha një mburojë në lista të mbyllura për ti hedhur fill sapo të kryerje punë. Nga Gjirokastra në Tropojë socialistët e njohin si njeriun më të pabesë, që i hedh një nga një bashkëpunëtoret e tij”, tha Berisha.