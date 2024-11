Beqaj pret të dëshmojë prej orës 10.00 dhe qëndron me ish-kolegët socialistë në holl

Një skenar i turpshëm mund të quhet ajo që po ndodh prej mëngjesit të së martës në Komisionin Hetimor për koncesionet në shëndetësi, ku si dëshmitar është ftuar nga qelia ish-ministri Ilir Beqaj.

Ky i fundit u soll dje me pranga në duar nga qelia dhe dështoi për pak minuta, pasi mbledhja ndërpritej herë pas here për shkak të debateve të forta mes kryetares Albana Vokshi dhe Ilir Beqaj, si dhe ofendimeve të ndërsjellta të Vokshit me nënkryetarin Plarent Ndreca.

Seanca nisi prej orës 10.00 të mëngjesit të së martës, datë 12 Nëntor dhe u mbyll në orën 20.00, ama askush nuk mori vesh se çfarë u pyet dhe çfarë u dëshmua, veç një sherri të zhurmshëm mes Albana Vokshit dhe deputetëve socialistë.

I njëjti ritëm dhe tonalitet zëri, me ofendime e fyerje ka qenë që prej fillimit punimeve të komisionit. Debate të pavlera dhe absurde mes anëtarëve, të cilët kapen pas akuzave dhe fyerjeve të njëri-tjetrit dhe harrojnë misionin real të komisionit.

Më i fituari nga kjo situatë duket ish-ministri i Shëndetësisë, i cili akuzohet nga SPAK për shpërdorim detyrë në lidhje me një koncesion 100 milionë dollarësh, si Sterilizimi.

Ilir Beqaj qëndroi dje për më shumë se 5 orë në hollin e sallës së komisionit, duke biseduar shtruar me kolegët socialistë, derisa punimet u mbyllën dhe ai shkoi përsëri në qeli. Sot, ai ka lënë sërish ambientet e paraburgimit dhe ka ardhur prej orës 10.30 në Kuvend, po nuk ka mundur ende të flasë.

Madje madje, Ilir Beqaj as e ka bërë sefte për sot duke ardhur në sallë. Siç deklaroi kryetarja Albana Vokshi teksa kishte kaluar në holl, kishte parë se ish-ministri lëvizte lirshëm me ish-kolegët deputetë dhe bënte ekspozita me foto.

"Ju siguroj që ka pasur takime personale me të gjithë deputetët e mazhorancës dhe ka qenë i lirshëm të hyjë të dali, madje përgatiti dhe ekspozita dhe foto. Jo vetëm kaq por një ngjarje tjetër e rëndë për të cilën kam njoftuar kryetarin e kuvendit, kam njoftuar ministrin e drejtësisë, drejtorin e përgjithshëm, të gardës dhe ministrin e brendshëm sepse shtetasi Beqaj kur ka hyrë është lejuar që të fusi në ambientet e kuvendit materiale të forta të cilat ne si deputete nuk na lejohet që të fusim", u shpreh ajo.

Pavarësisht këtyre deklaratave, punimet e komisionit hetimor vijojnë mes tensioneve dhe kur kanë kaluar gati 5 orë nga dita e dytë e punimeve sot, Ilir Beqaj ende nuk ka dëshmuar dhe vijon të shijojë lirinë e përkohshme me kolegët socialistë. Asburdi vazhdon në kotësinë e tij, gjithashtu...