Beqaj kërkoi lirinë, Gjykata e Apelit merr vendimin për ish-ministrin!
Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi masën për Ilir Beqajn, ish-ministri i Shëndetësisë, si dhe po ashtu masat janë lënë të pandryshuara edhe për të akuzuarit e të tjerë, që dyshohen se kanë abuzuar me fondet e BE-së.
Si një person nën hetim për korrupsion, fshehje pasurie, mashtrim dhe shkelje e barazisë në tendera Beqaj mori statusin e të paraburgosurit në muajin korrik dhe për shkak të detyrës që ka mbajtur si drejtor i përgjithshëm i SASPAK. Përmes kësaj agjencie SPAK dyshon se ish funksionari bashkë me koordinatorin Ermal Kurtulaj edhe ky në burg si dhe pesë persona të tjerë abuzuan me fondet e bashkimit europian duke tjetërsuar destinacionin e tyre
Gjatë seancës maratonë Ilir Beqaj kërkoi masë detyrim paraqitje ose alternativën e garancisë pasurore përballë pesë milionë lekëve. Por arma më e fortë e Beqajt ishte një fjalim i gjatë me prova qe gjatë gjyqit kundërshtojnë provat e SPAK të cilin e akuzon se e hetoi qëllimisht.
Ilir Beqaj kërkoi t’i shtrojë disa pyetje SPAK, por gjykata nuk pranoi duke i kujtuar atij pozitën qe ka si një person nën hetim e nga ana tjetër edhe fazën ku gjendet çështja qe nuk është në gjykim themeli. I dyshuari tjetër Ermal Kurtulaj kërkoi heqje të arrestit jo vetëm sepse sipas tij nuk ka prova por edhe sepse ka shkaqe familjare për të cilat ai duhet të jetë i pranishëm në shtëpi.
Automatikisht masa tjetër ndaj Beqaj që është detyrim paraqitje për dosjen e sterilizimit është bërë nul, pasi ish-ministri gjendet në pamundësi për të dalë para një oficeri të premteve përsa kohë adresa e tij tanimë dihet, është qelia e paraburgimit.