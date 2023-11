Bëni kujdes! E konfirmojnë edhe psikologët: Këto 3 zakone na rrisin ankthin dhe nervozizmin

Nervozizmi dhe ankthi, janë ndjenja shumë të zakonshme, por shumica prej nesh do të donim që të mos i përjetonim, ose të paktën të mos i përjetonim aq shpesh.

Po, ankthi mund të lidhet me predispozicion gjenetik, trauma psikologjike nga fëmijëria ose kiminë e trurit, por a keni menduar ndonjëherë se disa zakone e përkeqësojnë atë?

Nëse nuk flini mjaftueshëm ose jetoni një jetë të rrëmujshme nëse e filloni ditën me sasi të mëdha sheqeri, ka të ngjarë të ndjeni efektet negative. Zakone si këto do të rrisin ankthin e kujtdo, me ose pa praninë e një çrregullimi aktual ankthi.

Zakonet janë të dobishme nëse janë të llojit të duhur. Truri ynë bën veprime të përsëritura si ndezja e kompjuterit, larja e dhëmbëve dhe ngasja për në punë çdo mëngjes me autopilot, në mënyrë që të fokusohemi në situata të reja që kërkojnë vendime, kreativitet dhe zgjidhje – dhe kjo është jashtëzakonisht e dobishme. .

Problemi është se sapo të formohen këto modele, ne rrallë u japim atyre një mendim të dytë, kështu që është e vështirë të shihen efektet e tyre. Ne vazhdojmë të bëjmë të njëjtën gjë pa pushim, pa menduar se si ndikon tek ne.

Më poshtë janë pesë zakone që i ndjekim pothuajse të gjithë dhe që na bëjnë më nervozë seç duhet të jemi.

Një situatë që nuk e dimë nëse nis me stres apo e shkakton. Sido që të jetë, zvarritja nënkupton shtyrjen e detyrave për një kohë tjetër për shkak të stresit dhe presionit, gjë që do të rrisë më tej stresin.

Ndalimi i kësaj sjelljeje në çdo kohë është i dobishëm . Këtu janë disa strategji se si ta ndaloni atë.

Bëni një listë të detyrimeve që vazhdoni të shtyni . Bëni njërën prej tyre menjëherë dhe planifikoni tjetrën brenda një kohe të shkurtër ose pak pasi zgjoheni në mëngjes. Përsëriteni derisa lista të përfundojë.

Vendosni një orë alarmi . Disa njerëz punojnë më mirë nën presion. Ju jeni në kontroll të ndjenjës së urgjencës që krijoni për veten tuaj duke vendosur një kohëmatës dhe duke i dhënë vetes një kohë të kufizuar për të përfunduar një detyrë.

Kapërceni nevojën për përsosmëri . Stresi për t’i bërë gjërat siç duhet ndonjëherë mund ta bëjë përparimin shumë të vështirë. Kur përqafoni idenë se dështimi është një pjesë e udhëtimit, dhe jo fundi i tij, atëherë mund të zbuloni se zvarritja zhduket.

Shmangia e situatave

Ngjashëm me zvarritjen është shmangia . Psikologët thonë se një nga sjelljet kryesore që rrit ankthin është as të mos provosh diçka apo ta shmangësh atë (derisa përfundimisht të përkeqësohet). Një faktor shumë serioz në këtë është kërkimi i përsosmërisë që përmendëm më lart.

“Kjo është në fakt e kundërta e asaj që mendojnë shumica e njerëzve. Ankthi përkeqësohet kur shmang situatën, vendin ose njerëzit që të shkaktojnë ankth ”, thotë Jennifer Anders, psikologe. “Shmangia ushqen ciklin e stresit dhe rrit përgjigjen hormonale që e përkeqëson atë”.

Rrëmujë

Kërkimet shkencore vazhdojnë të lidhin hapësirat e rrëmujshme, me shumë objekte, me ankthin, nervozizmin dhe depresionin.

Rrëmuja krijon stimuj të panevojshëm për trurin tuaj dhe shton ndjenjat e fajit, acarimit apo turpit teksa kërkoni çelësat tuaj në kaosin e sirtarit pranë derës”, thotë psikologia .

Ndoshta një nga ndryshimet më të rëndësishme që mund të bëni për të reduktuar rrëmujën dhe rrëmujën në shtëpi është të zëvendësoni mentalitetin tuaj ” konsumator ” me atë të një ” përvojë “. Zhvendosni fokusin tuaj nga shpenzimi i parave dhe blerja e sendeve në përjetimin dhe lidhjen me njerëzit. Kaloni kohë në natyrë dhe bisedoni me ata që doni.Këto përvoja nuk kushtojnë asgjë, reduktojnë stresin dhe pasurojnë jetën tuaj në mënyra që rrëmuja nuk do ta bëjë kurrë.

Në të njëjtën kohë, ju mund të planifikoni një program pastrimi me lëvizje të vogla ditore, të cilat do t’ju ndihmojnë të mbani hapësirën tuaj të rregullt.

Mendimet negative

Ndoshta zakoni më i vështirë për t’u luftuar. Ne të gjithë kemi një zë të brendshëm që shërben si një koment i vazhdueshëm i përvojave tona nga momenti në moment. Kur këto mesazhe janë pesimiste dhe negative, atëherë po, ato do të kontribuojnë në ankth.

Për t’i luftuar ato, së pari, filloni duke njohur të gjitha mendimet në mendjen tuaj . A janë ato negative apo pozitive, të dobishme apo të dëmshme? Përpiquni t’i zëvendësoni qëllimisht këto mendime me pohime pozitive.

Në të njëjtën kohë shikoni fjalorin që përdorni, pasi mendimet që bëhen fjalë luajnë një rol shkatërrues në psikologjinë tonë.