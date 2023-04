Belind Këlliçi garanton banorët: Autobus falas, ulje taksash dhe tarifash, ja gjërat që do ndryshojmë në Tiranë

Kandidati i koalicionit opozitar “Bashkë Fitojmë”, Belind Kelliçi shtrëngoi duart me qytetarë, tregtarë, pensionistë, studentë, persona me aftësi të kufizuar, apo dhe socialistë, që siç shprehet ai janë të zhgënjyer nga keqqeverisja.

Me banorët e Njësisë 8 në Tiranë ai ndau me 5 prioritetet e programit të tij për drejtimin e bashkisë pas 14 majit, duke ritheksuar dhe njëherë angazhimin e tij kryesor, autobusin falas. Këlliçi u shpreh se shërbimi i transportit publik falas, do të ofrohet edhe për zonat rurale.

“Sa lekë e keni biletën aty? 1 mijë lekë! Do ta bëjë zero unë pas 14 majit. Ma beso, më shiko këtu, do ta bëj. Për të mos ardhur me biçikletë, për kalamajtë. Kalamajtë, e keni problem e di”-tha Këlliçi.

Teksa takoi dhjetëra sipërmarrës në këtë zonë, Belind Këlliçi shpërndau për biznesin e vogël programin e tij për taksat dhe tarifat vendore, disa prej të cilave do të zerohen, ndërsa të tjera do të ulen deri në 50%.

“Për hapësirën publike? Ne do ta përgjysmojmë. Kam folur pa fund për këtë punë dhe prandaj po them që do ta përgjysmojmë. Me taksat, me këto, u kanë bezdisur? Do t’i ulim, nuk e di nëse i ke parë. Taksën e infrastrukturës arsimore do ta heqim. Ti hapësirë publike nuk besoj se ke këtu, por një pjesë të taksave do t’i heqim”-u shpreh Këlliçi.