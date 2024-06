Fredi Beleri u zgjodh eurodeputet nga burgu, reagon për herë të parë kryeministri Rama

"Politika e jashtme po sillet si politike e brendshme", ka ironiyuar Edi Rama zgjedhen e Fredi Belerit si eurodeputet pas kandidimit te tij nga partia e kryeministrit grek Mitsotakis, edhe pse krzebashkiaku i zgjedhur i Himares ndodhet ne burg ne Shqiperi.

Pas zgjedhjes së Fredi Belerit eurodeputet nga burgu ka reaguar për herë të parë kryeministri Edi Rama.

Rama: Nuk kam asnjë koment për këtë, jam në Prishtinë.

Për fat të keq politika e jashtme është bërë politikë e brendshme, një tendencë që thellon më shumë, që mund të sjellë më shumë vota këtu po i bën më shumë dëm Kosovës jashtë.Fredi Beleri u arrestua me 12 maj me akuzen per korrupsion zgjedhor.Ceshtja ndaj tij eshte ne gjykaten e Apelit, pasi shkalla e pare dha ndaj tij denimin me dy vjet heqje lirie.