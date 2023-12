‘Beleri’, Rama: S'ndryshojmë qëndrim! S'pranoj ta besoj deri më 13 dhjetor që Greqia do vërë veto!

PS nuk do të ndryshojë qëndrim për çështjen “Beleri” pavarësisht presioneve të Greqisë. I prerë, kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në Kongresin e PS.

“Ne do shkojmë në Bruksel për mbledhjen e KE, me kokën lart për të gjitha rezultatet e nënvizuara qartë në raportin e kongresit amerikan dhe të përshëndetura nga 26 shtete anëtarë te Be. Vetëm një shtet e ka lënë ende pezull opinionin e vet dhe jo për rezultatet e pamohueshme të Shqipërisë po për një arsye të mos arsyes tradicionale ballkanike. Greqia. Historia dihet. Duke përsëritur qëndrimin tonë ndaj arsyes në fjalë. Qëndrim që as nuk ndryshon deri në 13 dhjetor dhe as përtej 13 dhjetorit. Ky qëndron nuk do të ndryshojë jo sepse ne jemi kokëfortë por sepse arsyeja për të mos ndryshuar qëndrim është shumë më kokëfortë se ne.

Brez pas brezi ishte trashëguar gojëdhëna se nuk do të dilte kurrë. Unë nuk do ta pranoj ta besoj deri në 13 dhjetor se fqinjët tanë do ti vënë tapën e vetos shishes së hapur me aq përkushtim punë e profesionalizëm nga një skuadër më shumë se 100 veta në të gjithë sistemin e shtetit tonë që e ka përfaqësuar me dinjitet e seriozitet Shqipërinë në tryezat e dialogut për skanimin e plotë të gjendjes së vendit duke na nderuar të gjithëve

Të gjithë që na dëgjojnë dua tu them se në rast se kjo ndodh unë nuk do kthehem nga Brukseli i mërzitur, asnjë fije ju siguroj. Do kthehem edhe më krenar edhe më i motivuar për të vazhduar së bashku punët e mëdha të shtëpisë tonë të përbashkët edhe më i bindur se një absurditet i tillë s’do ta vonojë asnjë ditë procesin tonë në BE. Madje edhe më i vendosur për të përshpejtuar këtë proces për ta bërë gati Shqipërinë për në BE edhe më parë sesa Shqipëria të jetë gati.”