Beleri kërkon leje për të bërë betimin, Gjykata e Lartë ia kalon kompetencat GJKKO-së

Gjykata e Lartë ka përcaktuar Gjykatën e Posaçme si kompetente për të shqyrtuar kërkesën për leje të posaçme për Fredi Belerin. Vendimi u mor në dhomë këshillimi nga gjyqtarët Sandër Simonaj, Sokol Binaj dhe Ilir Panda.

Beleri kërkon leje për t’u betuar si kryetar i zgjedhur i Himarës. Më herët, Gjykata e Posaçme refuzoi kërkesën e tij për leje të posaçme.

Këtë të martë, në Gjykatën e Posaçme po mbahet një seancë ndaj Belerit, e cila vijon me dyer të mbyllura për shkak se do të pyetet dëshmitari Arsen Rama, i cili bashkëpunoi me prokurorinë dhe zbardhi skemën e blerjes së votave.