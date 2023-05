Beleri fitoi nga burgu, Celibashi zbulon nëse do të ketë përsëritje të zgjedhjeve ne Himarë

Kryekomisioneri, Ilirjan Celibashi i është përgjigjur pyetjes sesi do të procedohet me bashkinë e Himarës ku sipas rezultatit paraprak fitues është shpallur Fredi Beleri, i cili ndodhet aktualisht i arrestuar.



Celibashi është shprehur se nëse nuk do të ketë kontestim të procesit në këtë bashki, atëherë ai mandatohet, për me tej ngelen për tu para zhvillimet.

“Ai është kandidat fitues nëse nuk do të ketë kontestime dhe do të konfirmohet rezultati ai do të mendatohet. Situate e tij juridiko penale nuk ka të bëjë e procesin e tanishëm zgjedhor, nëse do të ketë zhvillime të mëtejshme do të flasim më vonë në lidhje me këtë”, ka thënë Celibashi.