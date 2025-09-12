LEXO PA REKLAMA!

Begaj thërret kryeministrin Rama në Presidencë për mandatimin e qeverisë

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 12:12
Politikë

Begaj thërret kryeministrin Rama në Presidencë për

Pas çeljes së legjislaturës së XI-të të Kuvendit të Shqipërisë, presidenti i Republikës Bajram Begaj ka thirrur në presidencë kryeministrin Edi Rama me qëllim mandatimin e qeverisë së re.

Begaj do të mandatojë Edi Ramën për kryeministër, e më pas kabineti qeveritar i përgatitur tashmë nga ky i fundit, duhet të kalojë në Kuvend për votim së bashku me programin elektoral qeverisës.

Më pas, kryeministri Edi Rama do t’i drejtohet përsëri presidentit Begaj me qëllim dekretimin e të 16 emrave të kabinetit qeveritar.

Po ashtu të gjithë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë do të betohen përpara presidentit të Republikës për mbajtjen e detyrës për 4 vitet e ardhshme.

