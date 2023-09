Begaj takim me ambasadorin Soreca, në fokus procesi i integrimit të Shqipërisë në BE

Ambasadori Luigi Soreca, i ngarkuari me punë i Bashkimit Europian në Shqipëri, u takua ditën e sotme me Presidentin Bajram Begaj. Në fokusin e diskutimit mes tyre ka qenë procesi i integrimit të Shqipërisë në BE, siç sqarohet në njoftim, “në një moment kyç për zgjerimin e BE-së”.

Në njoftimin e delegacionit të BE në Shqipëri, thuhet se ambasadori Soreca inkurajoi Shqipërinë që të vazhdojë të mbështesë në mënyrë aktive politikën e jashtme, të sigurisë dhe të mbrojtjes të BE-së dhe vlerësoi rolin e Shqipërisë si një aktor konstruktiv rajonal.

“Së bashku me Shqipërinë, ne vazhdojmë rrugëtimin drejt një Evrope më të qëndrueshme, më të sigurt dhe më të begatë”, thuhet në njoftimin e Delegacionit të BE-së.

