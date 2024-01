“Begaj noter”/ Arian Çani reagon ashpër ndaj Presidentit dhe shigjeton kryeministrin

Moderatori Arian Çani është shprehur se kryeministri Edi Rama ka kapur thuajse të gjitha pushtetet në Shqipëri.

Komentet Çani i bëri në emisionin “Now me Erla Mëhillin” në Euronews, ku tha se e vetmja agjenci që nuk kontrollon kryeministri Rama është Federata Shqiptare e Futbollit, për të cilën tha se as nuk e dominon, po as nuk e ka kundërshtare.

Ai shtoi gjithashtu se Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, marrë shkas edhe nga dekretimi i sotëm i ligjit për Komisionet Hetimore, është noter i kryeministrit Rama.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Po të bëjmë sot një bilanc të pushteteve në Shqipëri, kjo qeveri nuk ka nën kontroll vetëm FSHF. Por nuk e ka armike. Tani duket sikur janë në një lloj detante, pasi më parë e kishte armike. Pra të vetmen agjenci që nuk kontrollon dot është furbolli.

Pra kemi një president noter. Thelbi nuk është të kërkojmë se cila do të jetë sjellja e Begajt nesër.

Nuk i dihet se ndoshta nesër ndërron qëndrim, i vjen një dallëndyshe të veshi e i thotë që bjeri Ramës. E zëmë se në një moment Rama nuk do të ikë pas 2030 dhe gringot i thonë të ikë nga pushteti. Atëherë çfarë do bëjnë gringot? Do fuqizojnë opozitën dhe Begajn”, tha Çani.