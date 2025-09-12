LEXO PA REKLAMA!

Begaj mandaton Ramën për funksionimin e ministres virtuale, Bardhi: Antikushtetuese

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 13:39
Politikë

Begaj mandaton Ramën për funksionimin e ministres virtuale, Bardhi:

Për Gazment Bardhin, vendimi i presidentit Bajram Begaj për të mandatuar kryeministrin Edi Rama për ngritjen dhe funksionimin e ministres virtuale Diella është qesharake dhe antikushtetuese. Në një reagim në rrjete sociale, kreu i grupit parlamentar të PD-së thotë se një vendim i tillë bie ndesh gjithashtu me Kushtetutën, teksa përmend edhe nenet përkatëse.

“Dekreti i Presidentit të Republikës për të ngarkuar kryeministrin me ngritjen dhe funksionimin e ministrit virtual "Diella", përveçse qesharak, është tërësisht antikushtetues. Ai bie ndesh me nenet 96, 97, 102 dhe 103 të Kushtetutës.

Ministër mund të emërohet: (i) shtetasi shqiptar; (ii) që ka mbushur 18 vjeç; dhe (iii) është i aftë mendërisht (shih nenet 45 dhe 103 të Kushtetutës). Cilat nga këto cilësi ka ministrja "Diella"?!

Karagjozllëqet e kryeministrit nuk mund të shndërrohen në akte juridike të shtetit shqiptar. Ushtar Bajrami po tenton ta shndërrojë Republikën në një palaçollëk, siç është ai vetë.”. ka shkruar Bardhi.

