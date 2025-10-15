Begaj Kushtetueses: Shpallni moskompetencë për dekretin e zgjedhjeve në Tiranë. Kërkesa e Veliajt, e pabazuar
Presidenti Bajram Begaj dërgon në Gjykatën Kushtetuese pretendimet lidhur me rrëzimin e dekretit të tij, për zgjedhjet e pjesshme vendore në Bashkinë e Tiranës.
Në një shkresë drejtuar Kushtetueses, Begaj kërkon që kjo gjykatë të shpallë moskompetencë për dekretin e tij që përcakton datën 9 nëntor për mbajtjemn e zgjedhjeve.
Begaj i kërkon Gjykatës Kushtetuese që në seancën e datës 31 tetor të heqë masën e pezullimit të zgjedhjeve si dhe të rrëzojë ankimin e ish-kryebashkiakut Erion Veliaj.
Vijon…