Begaj Kushtetueses: Shpallni moskompetencë për dekretin e zgjedhjeve në Tiranë. Kërkesa e Veliajt, e pabazuar

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 16:05
Politikë

Begaj Kushtetueses: Shpallni moskompetencë për dekretin e zgjedhjeve

Presidenti Bajram Begaj dërgon në Gjykatën Kushtetuese pretendimet lidhur me rrëzimin e dekretit të tij, për zgjedhjet e pjesshme vendore në Bashkinë e Tiranës.

Në një shkresë drejtuar Kushtetueses, Begaj kërkon që kjo gjykatë të shpallë moskompetencë për dekretin e tij që përcakton datën 9 nëntor për mbajtjemn e zgjedhjeve.

Begaj i kërkon Gjykatës Kushtetuese që në seancën e datës 31 tetor të heqë masën e pezullimit të zgjedhjeve si dhe të rrëzojë ankimin e ish-kryebashkiakut Erion Veliaj.

Vijon…

