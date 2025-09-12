LEXO PA REKLAMA!

Begaj firmos dekretin, Rama mandatohet për të krijuar qeverinë e re

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 13:01
Politikë

Begaj firmos dekretin, Rama mandatohet për të krijuar qeverinë e

Presidenti Bajram Begaj ka deklaruar Edi Ramën si kryeministër.

Dalin pamje nga takimi i kryeministrit Edi Rama me Kreun e Shtetit, Bajram Begaj, në Presidencë.

Pritet që Begaj të dekretojë emrat e ministrave të rinj për t’i hapur rrugë formimit të qeverisë së re dhe nisjes së punës nga kabineti.


Sakaq, ditën e sotme në orën 17:00 pritet që në Kuvend të kryhet betimi i 140 deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë.

