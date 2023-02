“Bastard i bllokmenëve hoxhistë”, 'shpërthen' Berisha: Monizmi i Ramës nuk tolerohet

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, në një takim me demokratët në Kamzë ka shpërthyer në akuza kundrejt kryeministrit Rama, teksa ka theksuar se ky i fundit kërkon të mbajë peng këtë parti.

Ai është shprehur se në 8 vitë, PD i dha jetë Shqipërisë, falë programit që ka në qendër qytetarin, lirinë dhe të drejtat e tij.

“Në vitin 1997, PD-ja kaloi një tronditje të thellë. Të shumtë ishin ata që menduan dhe besuan se kjo forcë politike do ti përkiste arkivave të historisë. Por u gabuan. Shqiptarët i rikthyen asaj besimin dhe në 8 vite ajo arriti të transformojë Shqipërinë më shumë se të gjitha kohërat e marra së bashku. Në 8 vite, Shqipëria ndërtoi rrugë, ura, tunele më shumë se të gjitha vendet e rajonit të marra së bashku.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në 8 vite shqiptarët arritën që më shumë se gjysma e tyre, të kenë më shumë se një banesë. Në 8 vite i dy dhe trefishuan bizneset. U dyfishuan drurët frutorë dhe Shqipëria u bë vend eksportues i qumështit, vezëve dhe qindra produkteve të tjera. Pra të gjitha pa përjashtim falë programit të PD-së që ka në qendër qytetarin, lirinë dhe të drejtat e tij. Program që ka si shtyllë interesin kombëtar dhe atë të Shqipërisë".

Berisha ka vijuar me tej duke thënë se Rama po bën gjithçka për spastrimin etnik të Shqipërisë.

"Demon pushteti dëshmon se është i aftë të shkelë çdo parim, normë, moral që të qëndrojë për vete në pushtet",- ka thënë ndër të tjerash kreu i PD-së.

“Jo, sot pas 32 vitesh, një bastard i bllokmenëve hoxhistë, pasardhës i një intelektuali xhelat, që do të firmoste në gusht të vitit 1988, varjen në litar të poetit disident Havzi Nela, vetëm e vetëm se ishte kundërshtari i tij politik, pas 32 vitesh do të përdorë çdo metodë, do të bëjë gjithçka për asgjësimin e PD.

Po bën gjithçka për spastrimin etnik të Shqipërisë",- tha Berisha.