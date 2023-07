Bashkëpunim me Lulzim Bashën? Sali Berisha: Vetëm kur të pranoj Edi Ramën në koalicion

Sali Berisha përjashton çdo mundësi bashkëpunimi me Lulzim Bashën. Për të përcjellë mesazhin që kjo nuk do të ndodhë kurrë bëri një paralelizëm duke thënë se do të bënte koalicion me Bashën aq sa do të bënte me Ramën.

Por ndërkohë ftoi dhe demokratët për tu ribashkuar.

"Shpresoj se me grupin tjetër do të gjejmë mirëkuptim të plotë. Ata kanë mbajtur qëndrim të drejtë parimor ndaj primareve. Kurse me pengun e Edi Ramës vetëm kur të pranoj Edi Ramën në koalicion apo bashkëpunim mund të pranoj pengun e tij. Lul Basha është në një mision si një peng dhe njeri që Edi Rama kur të dojë i pret fletën e arrestit me afat burgimi minimumi 6 vjeçar nuk mund të ketë. Është shndërruar në një vegël të verbër të Edi Ramës."

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sali Berisha ndodhet në konferencë me gazetarët në selinë e PD-së