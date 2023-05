Basha nga Kurbini: Ne nuk na rrëzojnë dot, do ngrihemi më të fortë

Kryetari i PD-së Lulzim Basha në kuadër të turit që po zhvillon në bazë ditën e sotme ishte në Kurbin.

Basha u shpreh se PD nuk mund ra rrezoje askush.

“Ndodhemi në një situatë që askush që nuk e kishte dëshiruar. Disa të imponuara nga diktatura dhe veglat e diktaturës që nuk u shkërmoqën, disa edhe si rezultat i gabimeve tona. Por demokratët i diferencon diçka, aftësia për të menduar me kokën e tyre dhe jo me kokën e idhullit të rremë, për të folur të vërtetën ashtu sikur është, arsyeja për të marrë vendimet dhe kjo u jep fuqinë demokratëve; nuk na rrëzojnë dot, do të ngrihemi edhe më të fortë” tha ai.