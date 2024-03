Basha uron 7 Marsin me foton familjare: Ditë më të mira do të vijnë për çdo mësues shqiptar

Kryetari i PD, Lulzim Basha, ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për të uruar 7 Marsin. Me një foto familjare ku në qendër është mamaja mësuese, Basha ka uruar të gjithë mësuesit shqiptarë që kanë shërbyer dhe vazhdojnë të shërbejnë me shumë sakrifica por me shumë dashuri misionin e mësimdhënies.

Postimi i Bashës:

Nga zemra dua të uroj çdo mësues shqiptar të djeshëm e të sotëm Gëzuar 7 Marsin! Mirënjohje për çdo ditë të jetës që me vështirësi dhe sakrifica por me shumë dashuri i’a keni kushtuar dhe kushtoni mësimdhënies.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Çdo 7 Mars është një ditë e çmuar edhe për familjen tonë. Prandaj edhe sot një urim i veçantë shkon për nënën time që shërbeu një jetë të tërë si arsimtare për shumë breza nxënësish dhe prindërish që e urojnë dhe kujtojnë si zyshën e tyre të preferuar.

Kam shumë shpresë dhe besim, se ditë më të mira do të vijnë për çdo mësues shqiptar.