Basha thirri Këshillin Kombëtar, reagon Lëvizja e Berishës: Demokratët ta braktisin

Levizja e mbeshtetur nga Sali Berisha ka reaguar sot me ane te nje deklarate ne lidhje me thirrjen e keshillit kombetar te PD nga Lulzim Basha, duke bere thirrje per braktisjen e tij.

Deklarata:

Dje me 4446 vota Kuvendi Kombetar i PD vendosi shkarkimin e Lulzim Bashes nga posti i kryetarit per shkelje te renda statutore, si dhe konstatoi paligjshmerine e pjeses me te madhe te kryesise si te zgjedhur ne dhunim flagrant me statutin e PD.

Gjithashtu, ju bejme me dije se Kuvendi Kombetar ka mandatuar Komisionin e Rithemelimit per te permbushur vakumin e krijuar deri ne zgjedhjen e kryetarit dhe kryesise se re!

Per sa me lart ju njoftojme se mbledhja e KK e thirrur nga deputeti Lulzim Basha eshte nul dhe e paligjshme.

Ju bejme thirrje te bojktoni mbledhjen dhe mos beheni pjese e paligjshmerise!

Ju ftojme gjithashtu te mos beheni pjese e percarjes dhe perjashtimeve nga PD per karriken e thyer te Lulzim Bashes.

Sot eshte momenti te bashkohemi duke degjuar zerin dhe vullnetin e demokrateve!

Komisioni i Rithemelimit