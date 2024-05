Basha: SPAK duhet të kishte nisur me kohë hetimet për Berishën

Ish-kreu i PD, Lulzim Basha i ka kërkuar SPAK, hetimin e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe atyre që janë shpallur non grata.

Rama gjatë fjalës së tij në Kongresin e PS, tha se “SPAK duhet të hetojë non-gratat”, ndërkohë të njëjtën deklaratë e ka bërë edhe Basha sot.

“Normalisht që po, drejtësia duhet të kishte nisur hetime me kohë, duhet ta kishte bërë këtë gjë që në momentin që janë bërë akuzat e forta’, është shprehur Basha.

Gjithashtu Basha i është përgjigjur edhe pyetjes nëse ai e ka një vizë amerikane, ku thekson se nëse do i duhet do të aplikojë.

“Kam pasur një vizë prej kohës dhe nëse do më duhet një e tillë do e kërkoj dhe do e marr” ka thënë Basha.

Ndërsa i pyetur nga gazetarët nëse do të marrë pjesë në mbledhjet e grupit parlamentar të PD, Basha la të nënkuptohet se nuk do jetë, aty ku është Berisha.

“Në çdo mbledhje të grupit parlamentar ku bëhet fjalë për avancimin e projekteve dhe që u tërhoqën zvarrë nga personi që futi përçarjen e

Në dy mbledhjet e fundit energjitë e grupit parlamentar janë përdorur në dëm të projekteve ku një i i paftuar sillet me arrogancë dhe sillet si armik për partinë dhe për popullin do të ishte një humbje”, ka thënë ai.