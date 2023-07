“Basha si Berisha, përjashtojnë këdo i del kundër”, Bardhi: Nesër mbledhja online e Këshillit Kombëtar

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike këtë të mërkurë në një deklaratë për mediat ka theksuar se qëndrimi i tij është në përputhje me statutin e partisë.



Bardhi është shprehur se mesnatën e së martës ka marrë një fletë rrufe ku ai shpallej armik pasi ka zbatuar statutin.

“Afër mesnatës jam njohur me një deklaratë që dilte ne emër të kryesisë së partisë që shpallte armik dhe baltoste Sekretarin E Partisë Demokratike vetëm pse kishte zbatuar statusin e PD-së. unë personalisht dhe disa kolegë të mirë e kemi besuar absolutisht ahtë që kemi bërë, zhgënjim absolut ndaj kolegëve që tjetër gjë kanë thënë e tjetër gjë kanë bërë gjatë këtyre ditëve. Jam këtu për të folur ndaj mbështetësve se në cilësinë time si sekretar I përgjithshëm kam zbatuar dhe do të zbatoj sat ë jem në detyrë statusin e Partisë, qëndrimi im ka qenë i njëjtë kur Berisha ndoqi një vit e gjysmë më parë dhe të njëjtën gjë po bën edhe Lulzim Basha tani. Këshilli kombëtar do të mblidhet nesër në orën 19:00 në një mbledhje online, dhe dua që t’ju kujtoj anëtarëve që PD nuk ka lindur sot por ka zhvilluar disa mbledhje online siç ka qenë edhe ajo e miratimit të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 25 prillit. Nuk ka asnjë rregull në statut ku thuhet se mbledhja duhet që të zhvillohet në një ambient që duan një pjesë, por që të zhvillohet një mbledhje dhe të shprehin vullnetin e tyre. Nga një deklaratë që ishte e njëjtë me atë të Sali Berishës vetëm se në këtë rast ishte shtuar edhe emri i Berishës, se sekretari i përgjithshëm i ka sherbyar Berishës, Metës dhe Ramës, por se kush është në këtë drejtim do e tregojë koha”, ka thënë Bardhi.