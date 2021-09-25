Basha reagon për situatën në veri të Kosovës: Detyra e Shqipërisë jo të heshtë, por…
TIRANË
Kreu i PD-së Lulzim Basha ka reaguar për situatën e krijuar në Veri të Kosovës dhe rritjes së tensioneve pas vendosjes së reciprocitetit për targat. Basha shprehet se aktet kriminale të ndodhura në 24 orët e fundit të frymëzuara nga Beogradi zyrtar, synojnë destabilizimin e Kosovës dhe krejt rajonit, teksa thekson mbështetjen për qeverinë e Kosovës dhe faktorin politik të angazhuar.
Kreu i PD deklaron më tej se Shqipëria nuk mund të heshtë, por duhet të përdorë të gjithë mekanizmat e saj diplomatikë për të ndihmuar në zgjidhjen e kësaj situate.
“Po ndjek me shqetësim situatën e krijuar në veri të Kosovës, pas vendimit të drejtë dhe legjitim të qeverisë për vendosjen e reciprocitetit.
Aktet kriminale të ndodhura në 24 orët e fundit të frymëzuara nga Beogradi zyrtar, synojnë destabilizimin e Kosovës dhe krejt rajonit për interesat politike të Aleksandër Vuçiç.
Shpreh mbështetjen e plotë dhe të fuqishme për qeverinë e Kosovës, institucionet e saj dhe të gjithë faktorin politik të angazhuar në përballimin e kësaj situate.
Detyra e Shqipërisë, edhe si vend anëtar i NATO-s, nuk është të heshtë por të përdorë të gjithë mekanizmat e saj diplomatikë për të ndihmuar në zgjidhjen e kësaj situate. Nuk mund të tolerohen tanket dhe avionët ushtarakë që mësyjnë kufijtë e Kosovës, duke kërcënuar paqen dhe sigurinë e të gjithë rajonit”, deklaron Basha.