Basha në Këshillin e Evropës: Me shpresë për një lajm të mirë për Kosovën

Deputeti i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ka ndarë këtë të hënë pamjet nga Asambleja Parlamentare të Këshillit të Europës, ku shihet nën praninë e krervë të grupeve parlamentare të AAK-së Besnik Tahiri dhe atij të LDK-së, Arben Gashi.

Basha do të marrë pjesë së bashku me delegacionin nga Kosova në mbledhjen e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, ku do të shqyrtohet aplikimi i Kosovës në këtë organizatë. Përmes një postimi në facebook ai thotë se ndodhet në Asamblenë e Përgjithshme të KiE, me shpresën me një lajm të mirë për Kosovën.

“Në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës me Arben Gashi dhe Besnik Tahiri, me shpresën se sot do të kemi lajm të mirë nga Komiteti i Ministrave që sot vendos mbi pranimin e aplikimit të Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Europës”, shkruan Basha në facebook.