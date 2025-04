Basha ironizon sloganin e fushatës së PS: Vetëm me Edin mund të vazhdojë korrupsioni!

Lulzim Basha ka ironizuar në rrjetet sociale sloganin e fushatës elektorale të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 Majit.

Basha shprehet se slogani i bërë publik tregon se vetëm me Edi Ramën mund të vazhdojë korrupsioni, varfëria dhe largimi i të rinjve nga Shqipëria.

“Slogani “Vetëm me Edin” ka një të vërtetë të madhe brenda: vetëm me Edin mund të vazhdojë korrupsioni, varfëria dhe largimi i rinisë, sepse vetëm ai s’ka shkuar ende te shokët tek 313…", shkruan Basha.

Në foton e sloganit të PS, dallohet pasaporta me shqiponjën, në krye të së cilës shkruhet “Republika e Shqipërisë” dhe “Bashkimi Europian”, që lidhet me premtimin se vetëm Rama dhe PS do të mundësojnë integrimin evropian të Shqipërisë.