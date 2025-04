Basha i përgjigjet Ramës nga Athina: Trami, trami, po inceneratori boni namin

Demokrati Lulzim Basha i ka kthyer përgjigje kryeministrit Edi Rama pas ironisë së tij në Vlorë.

Basha thotë se sipas tij tramin nuk e pa si prioritet kryeministri, edhe pse sipas kreut të Euroatlantikëve, investimi do të bëhej nga francezët.

Emigranti: “O, kýrie Ráma, poú eísai, o palikári, ku i ke shokët?” (O Rame , ku je o djal trim, ku i ke shoket?)

Basha: O Rame, nga Athina Rame, të pyesin ku i ke shokët, ti meresh me tramin. Po tramin se deshe ti me Rame, se nuk vidhshme dot me tramin. Ishte Franca mbrapa dhe i the presidentit Holland, nuk e kom prioritet. Se kishe prioritet inceneratorët me Lali Erin mo Rame, me vjedh sa më shumë.

Ku e ke Lali Erion mo Rame? Ça ka nai të re sot nga Durrësi? E mo Ram, mo Ram, 7x7, 313 Rame.-thotë Basha në videon e tij.