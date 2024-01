Basha dhe Berisha sot “kokë më kokë” në Fier dhe Shkodër

Mësohet se kreu i PD Lulzim Basha dhe ish-kryeministri Sali Berisha këtë të diel do të dalin të dy në terren.

Sipas abc, Berisha do të jetë në Shkodër, kurse Basha në Fier. Ndonëse në qytete të ndryshme të dy do të zhvillojnë takime me demokratët të njëjtën orë, në 11:00.

Pas protestës së dhunshme më 8 janar në selinë blu, Basha mori masa ndëshkuese ndaj të 28 anëtarëve të Komisionit të Rithemelit të PD, strukturë e ngritur nga Kuvendi i thirrur më 11 dhjetor nga Berisha, për të drejtuar partinë deri në zgjedhjet e reja, por që nuk njihet nga kryetari Basha dhe institucionet e kësaj partie.

Përveç Berishës, përjashtimi i menjëhershëm nga PD, prek dhe 8 emra të tjerë, mes të cilëve edhe ish presidentin Bujar Nishani apo dhe tre deputetët Flamur Noka, Edmond Spaho dhe Albana Vokshi. Ndërsa për 19 të tjerë, është vendosur pezullimi i menjëhershëm nga anëtarësia si dhe nga funksionet e tjera në parti.

Pas vndimeve me dorë të hekurt nda “kundërshtarëve” brenda partisë, Basha ka marrë dhe disa vendime të rëndësishme dje në mbledhjen e Këshillit Kombëtar.

Përveç ndryshimeve të ardhur si pasojë e asaj që ndodhi më 8 janar, me vendim të Bashës drejtimi i Grupit Parlamentar i ka kaluar Enkelejd Alibeaj, duke hequr kështu nga detyra Alfred Rushajn. Lajmin u bë i ditur nga Basha në një mbledhje të Këshillit Kombëtar, ku zoti Rushaj nuk ishte i pranishëm.

Deri tani vetë ish-kreu i grupit parlamentar nuk ka bërë asnjë koment dhe nuk dihet ende nëse ai do të vazhdojë të qëndrojë në Partinë Demokratike, në ndonjë detyrë a projekt tjetër.

Në Këshill Basha zëvendësoi edhe disa nga të përjashtuarit e tjerë. Nënkryetar i Kuvendit dhe i partisë do të jetë Agron Gjekmarkaj. Grida Duma në krye të Komisionit të Shëndetësisë në vend të Albana Vokshit, Flutura Açka do të marrë drejtimin e Komisionit të Arsimit, nënkryetare e Komisionit të Ligjeve në vend të Oerd Bylykbashit, do të jetë Dhurata Çupi. Një detyrë i është caktuar edhe Xhelal Mziut, si sekretar i buxhetit.