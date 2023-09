Basha del me deklaraten e forte: Koha e Sali Berishes ka mbaruar

Ka ikur koha e Sali Berishes.

Me kete shprehje e nisi deklaraten e tij per gazetaret kreu i PD Lulzim Basha para takimit te thirrur sot me kryesine dhe me grupin parlamentar.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Basha foli per mandate te skaduara e te mbaruara te cilat sic tha, nuk mund te perdoren ne favor te Sali Berishes.

Po keshtu kreu i PD, akuzoi Sali Berishen se me foltoren e tij eshte kthyer ne nje oksigjen per qeverine e Edi Rames.

"Problemi kryesor i qytetarve shqiptare nuk eshte fati i Sali Berishes por qeverisja e keqe e Edi Rames dhe une jam i vendosur qe kete tub oksigjeni te krijuar ta shkepus", tha Basha./lajmifundit.al

PRONONCIMI I KRYETARIT TË PD, LULZIM BASHA, ME GAZETARËT

Koha e Sali Berishës ka mbaruar. Bashkë me të ka mbaruar edhe koha e mandateve të skaduara dhe përdorimit të PD-së dhe forumeve të saj për interesa personale.

Asgjë dhe askush nuk do ta kthejë PD-në në një bunker për interesat personale të Sali Berishës.

Partia Demokratike ka lindur si një aspiratë e popullit shqiptar për liri dhe demokraci, dhe është shpresa e shqiptarëve për të zgjidhur hallet e tyre të shumta. Dhe halli me i madh i shqiptarëve sot është regjimi i Edi Ramës.

Prej javësh, me zdërhalljet e tij Sali Berisha është kthyer në një tub oksigjeni për regjimin e Edi Rames. Unë jam i vendosur t’ja këpus këtë edhe këtë tub oksigjeni për regjimin Edi Ramës.