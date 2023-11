“Bardhit iu dogjën këpucët”, Gjekmarkaj flet për zjarrin në Kuvend: Nuk ishte e organizuar

Seancat e fundit në Kuvend janë shoqëruar me tensione të ashpra dhe përplasje mes mazhorancës dhe opozitës. Këta të fundit kanë bllokuar seancat duke ndezur tymuese në Kuvend dhe duke kthyer përmbys karriget.

Deputeti Agron Gjekmarkaj, në emisionin Real Story në ABC, komentoi edhe një incident në Kuvend, pasi një flakadan mori flakë, për të cilin tha se nuk ishte aspak e organizuar.

“Berisha është një nga 140 deputetët nuk po bënte asgjë, po shkonte tek Foltorja edhe do të fliste në Facebook. 50 gardistë për të mbajtur Berishën dhe është e shpifur, se kisha menduar kurrë që do të shihja këtë situatë. Ku u mbush me gardistë”, tha ai duke shtuar: “ Ajo flaka ka qenë spontane, nuk ka qenë e organizuar. Ka qenë Bledjon Nallbati një nga djemtë më të mirë që ka PD, po ndizte në tymuese. Ishte diçka plastike që u mori flakë menjëherë dhe doli jashtë parashikimeve. U mblodhën menjëherë për ta shuar , zoti Bardhi dogji edhe këpucët. Protesta është diçka simolike”