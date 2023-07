Bardhi: Rama bën plazh në Dhërmi, shumë shpejt ai dhe ministrat e tij do japin llogari

Nga Foltorja e kuvendit, kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi paralajmëroi se disa ministra bashkë me Ramë shumë shpejt do të jetë para drejtësisë.

Gazment Bardhi u shpreh se ish. ministri Arben Ahmetaj është fshehur nga vetë Rama, prandaj kryeministri duhet të japë sqarime lidhur me të.

Bardhi: Në fakt të shpjegosh një kërkesë për interpelancë ndërkohë kjo është kërkuar me kryeministrin dhe në një kohë kur kryeministri është në plazh në Dhërmi, besoj që e kuptoni si është shndërruar ky parlament. Më the ti o Ulsi, unë të pyeta ti më dhe që është në plazh. Ne kemi kërkuar interpelancë urgjente me KM dhe KM do të duhet të jetë në seancë. Me kë do ta bëjmë interpelancën kur kryeministri nuk është? Ne kërkojmë prezencën e KM të vendit pasi në një material të detajuar të prokurorisë, ku u provua një aferë e rëndë qeveritare në vlerën e 430 mln euro. Na thatë që çështjen e ka drejtësia. Numri dy i qeverisë i është fshehur drejtësisë, është në arrati dhe merr çdo ditë para, pagën e tij si deputet. Rama duhet të vijë të na shpjegojë se kush e njoftoi që Prokuroria do të kërkonte arrest me burg.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ne nuk kërkuam interpelancën me Ramën për përgjegjësinë personal të Ahmetajt, por për përgjegjësinë e qeverisë që votoi ligjet e porositura nga Mirel Mertiri dhe Klodian Zoto. Si ka mundësi që qeveria shqiptare vijon të financojë në arrati dy bosët e inceneratorëve që i fshihen drejtësisë? Nuk do kalojë shumë kohë kur edhe Rama do përballet me drejtësinë. Ben Ahmetaj apo të tjerët të përfshirë në atë dosje kanë përgjegjësi për dikasteret që ata drejtojnë, por për vendimmarrjet e këshillit të ministrave, për faktin që qeverinë e tij e shndërroi në qeverinë e Mirel Mertirit dhe Klodian Zotos, duhet të japë llogari para drejtësisë.

Ajo që ne kërkojmë duam të na thoni ku e keni fshehur. Ka pasur një kërkesë në Gjykatë për caktimin e masës së arrestit ndaj ish-zv. kryeministrit. Nuk dimë është miratuar apo jo kërkesa e Prokurorisë së Posaçme për arrest me burg. Nëse është miratuar nga gjykata pse i mbahet e fshehtë. A ka nisur kërkimi kombëtar, a është ezauruar kërkimi dhe a është shpallur në kërkim ndërkombëtar.