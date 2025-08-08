LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Bardhi publikon pamjet: Kamera në QV-në e Dushkut ndryshon pozicion gjatë votimit, sistemi u sabotua qëllimisht

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 13:07
Politikë

Bardhi publikon pamjet: Kamera në QV-në e Dushkut ndryshon pozicion

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka publikuar sot pamje nga Qendra e Votimit 2817 në Njësinë Administrative Dushk, Bashkia Lushnjë, ku sipas tij, sistemi i videomonitorimit është nxjerrë qëllimisht jashtë funksionit.

Bardhi thekson se, pavarësisht investimit prej 5 milionë euro nga fondet publike për vendosjen e kamerave në qendrat e votimit, janë konstatuar shkelje të rënda dhe krime zgjedhore të përsëritura.

Në rastin konkret, ai akuzon një punonjëse të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilën e cilëson si patronazhiste të Partisë Socialiste, se ka ndryshuar pozicionin e kamerës vetëm dy orë pas nisjes së procesit të votimit.

Sipas pamjeve të publikuara, kamera është kthyer nga ambientet e brendshme drejt oborrit të jashtëm, duke pamundësuar regjistrimin e procesit të votimit. Bardhi e quan këtë “krim elektoral” dhe i kërkon KQZ-së të identifikojë personin përgjegjës, duke e mbajtur penalisht përgjegjës për shpërdorim detyre.

KQZ ende nuk ka dhënë një reagim zyrtar mbi këtë incident.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion