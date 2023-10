Bardhi: Kam video kur Lulzim Basha hyn nëpër garazhet e oligarkëve

Gazment Bardhi Kryetari i Grupit të PD-së ka folur mbi takimet e dyshimta të deputetit të PD-së Lulzim Basha. Bardhi është përplasur me gazetarin Ergys Mërtiri për debatin që ai pati ditën e sotme në Kuvend me Lulzim Bashën në Frontline, Report Tv, ku e ka akuzuar për bashkëpunim me oligarkët. Bardhi madje thotë se Basha i denonconte oligarkët e më pas u kërkonte falje me pretekstin se i bënte për hir të politikës

“Unë nuk kam lidhur aleancë me askënd. Me Edi Ramën s’do jem. Unë jam në aleancë me gjërat që unë besoj me qytetarët e Republikës. Jam në aleancë vetëm me veten tim.

Ti po më thua mua aleancën e kullave ia thashë edhe Bashës.

Për Bashën e kam informacionin pasi ka bërë denoncimin dhe e ka çuar në prokurori ka shkuar dhe është lutur në garazhd. Kjo tregon sa i vërtetë është ai. Del ditën e bën akuza kurse natën i shkon në garazhd e thotë është lojë politike.

Kur i hyn betejave më mua dua të them se jam i lirë, nëse dikush shqyen gojën me baltë ndaj meje do të përballet. S’e kam betejë me të, unë shkova të bëj betejë me Ramën.

Vjen Lulzim Basha dhe bën betejë me mua. Kam video kur Lulzim Basha hyn nëpër garazhet e oligarkëve”, shtoi ai.