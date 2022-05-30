Bardhi i përgjigjet akuzave të Berishës: Babi i Zenit, t'i shkojë për ngushëllim baxhanakut
Gazment Bardhi i është përgjigjur deklaratave te sotme ne parlamet nga ish-kryeministri Sali Berisha.
Me anën e një reagimi në rrjetin social twitter Bardhi, me ironi, shkruan se Berisha para se të lëshoja akuza më parë duhet të shkojë tek shtëpia e baxhanakut për ngushëllim, i cili humbi jetën në Gërdec në 15 mars të vitit 2008-të.
Sipas tij koha kur çdo punë e emërim kalonte nga zyra e Zenit ka mbaruar me vendim të DASH në 19 Maj 2021.
Postimi i plote nga Bardhi:
Babi i Zenit, njëriut të vetëm përgjegjës për 26 të vrarë në Gërdec, duhet të gjejë kohë të paktën ti shkojë për ngushëllim baxhanakut të tij. Koha ku çdo punë e emërim kalonte nga zyra e Zenit ka mbaruar me vendim të DASH në 19 Maj 2021. Sa më parë ta kuptosh aq më mirë për ty