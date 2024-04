Bardhi dorëzon në “Kushtetuese” padinë për mandatin e Xhaçkës, ironizon Bashën: Flet me veten…

Kryetari i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi ka dorëzuar sot në Gjykatën Kushtetuese padinë kundër vendimit të Kuvendit të marrë për të mos çuar për shqyrtrim në “Kushtetuese” mandatin e Olta Xhaçkës.

“Sot së bashku me kolegët e grupit parlamentar kemi depozituar në Gjykatën Kushtetuese kërkesën e 44 deputetëve të opozitës kundër vendimit politik të Edi RAMËS për t’I dhënë mbrojtje nga drejtësia bashkëpunëtores së tij Olta Xhaçka. Për herë të parë në historinë e pluralizmit në vend, Kuvendi ka shpallur veten sovran ndaj vendimeve të GJK”- tha Bardhi.

Mes të tjerash ai iu përgjigj edhe deklaratave të bëra nga Lulzim Basha i cili tha se me një kërkesë të tillë, vetëm mbrohet qeveria.

“Basha edhe pse nuk do doja të merresha me të, se do doja të flisja për gjëra serioze jo për individë që flasin me veten. Basha nuk ka firmosur as herën e parë për mandatin e Xhaçkës dhe arsyet i di shumë mirë. Pyesni Bashën kush janë bashkëpunëtorët e tij që kanë miqësi me të dhe i kanë ndërhyrë që të mos firmosë kërkesën”- shtoi Bardhi.