Bardhi dhe Noka i hodhën në tokë mikrofonin tek “Media”, Flutura Açka: Duan kaos

Deputetja demokrate, Flutura Açka, e cila u përplas me kolegët e saj Flamur Noka dhe Gazment Bardhi, të cilët bllokuan komisionin që ajo drejtonte dënoi aktet e kryera nga ta.

Në një deklaratë për gazetarët, Açka u shpreh se ata duan të mbajnë në kaos Parlamentin, ndërsa theksoi se “ngritja e komisioneve hetimore që kërkon opozita janë të domosdoshme”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sipas Açkës, ‘kjo formë e të bërit opozitë nuk na ka nxjerrë në dritë’.

“Sot përballem me një përplasje me kolegët e mi që mendojnë se ne duhet të mbajmë në kaos parlamentin. Personalisht e shoh si një gjest jo të mirë dhe jashtë detyrës time si deputetë të dal dhe të bërtas nëpër korridor dhe mos tregoj ku e ka plagën kjo qeveri, çfarë vjedh dhe ku vjedh.

Kjo ka qenë arsyeja që këtë vit ta nis komisionin me prezence fizike. Sic e patë vetë, u bëtë dëshmitarë të një përplasje. Me vjen keq sepse është një përplasje me kolegët tanë që duan të prishin seancat. Keqardhjen më të madhe e kam për aludimet.

Më vjen keq që për shkak të këtij konfuzioni ne kemi përkeqësuar klimën. Kjo formë e të bërit opozitë nuk na ka nxjerrë në dritë”, tha deputetja Açka.