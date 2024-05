Bamir Topi kthehet në PD? Negociata me Bashën për zgjedhjet e 25 prillit

Ish presidenti Bamir Topi duket se eshte duke negociuar me PD-ne per te kordinuar pjesemarrjen ne zgjehdjete 25 prillit.

News 24 referuar burimeve, theksoi se ka ditët e fundit ka pasur disa takime mes përfaqësuesve të PD-së dhe atyre të FRD-së, partisë së Bamir Topit.

Duke iu referuar këtyre burimeve, ditet e fundit ka pasur takime intensive, ndërsa ka sinjale pozitive për arritjen e një marrëveshje.

Ish presidenti Topi në zgjedhjet e 2015-ës ka qenë në koalicion me maxhorancës, por më pas ‘rrugët’ u ndanë, ndërsa tashmë duket se ish-presidenti do të bashkëpunojë me PD-në.

Mësohet se Balli Kombëtar Demokrat i drejtuar nga Artur Roshi, që aktualisht është në parlament, do i bashkohet koalicionit opozitar.

Diten e sotme është dita e fundit kur partitë politike duhet të dorëzojnë listën e koalicionit, në kuadër të zgjedhjeve të 25 prillit.