Balotazhi i Primareve në PD/ Mbyllet votimi në 5 bashkitë e vendit

Lajmifundit / 11 Dhjetor 2022, 19:09
Politikë

Pak me pare eshtë mbyllur procesi i votimeve në 5 bashkitë e vendit, ku u zhvillua balotazhi i primareve.

Në Librazhd, Fier, Dibër, Mat dhe Mirditë, demokratët që prej orës 08:00 deri në 18:00 u janë drejtuar kutive të votimit.

Në balotazh për Bashkinë e Fierit ishin Evdar Kodhelit dhe Artur Mahmutaj.

Në Mat, zgjedhjet u zhvilluan për  Bukurosh Ballabanit dhe Skënder, në Dibër gara u mbajt mes Besnik Alkut dhe Ismail Ukës.

Në Mirditë demokratët hodhën votën në kuti për  Aleksandër Lalën dhe Albert Mëlyshin si kandidat për kryebashkiak, ndërsa në Librazhd gara ishte mes Aranit Lekës dhe Shefki Çotës.

