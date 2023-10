Balluku thumbon opozitën/ Nuk ka nevojë për negativitet dhe helm, duam njerëz punëtorë

Zëvendëskryeministrja, njëherësh ministrja e Energjisë, Belinda Balluku përcolli disa mesazhe gjatë një takimi me të rinjtë e Programit LEAD Albania, një Program nën kujdesin e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan.

Balluku tregoi eksperiencën e saj në momentet kur përballet me probleme të pazgjidhura. Ajo tha se ndonjëherë bëhet pesimiste dhe mendon se gjërat nuk do ecin si duhet, por në mëngjes zgjohet e frymëzuar dhe nis menjëherë punën.

Zv.kryeministrja deklaroi se edhe të rinjtë këtë frymë vetëmotivimi duhet të ndjekin, ndërsa shigjetoi opozitën, duke thënë se nuk ka nevojë për negativitet dhe helm.

“Motivoni veten dhe gjeni arsyen për tu zgjuar në mëngjes. Unë shpeshherë them që më ndoh diçka nganjëherë darkave, mbas një dite të ngarkuar, mbas disa problemeve që ndoshta nuk kam arritur t’i zgjidh sepse mua ndoshta më nis puna me një mbledhje për portin e Durrësit dhe më mbaron me lejet minerare, apo nuk e di, zbulimin në Shpirag, e kam shumë të diversifikuar poortofolin dhe jo çdo ditë është pozitive. Ka disa netë që të duket sikur asgjë nuk ka ecur dhe ndidhesh sikur nuk arrin ta bësh këtë punë, por a e di se kush është fati i madh?

Fati i madh është që të keni një automotivim dhe nesër në mëngjes të zgjohesh herët dhe mesi prisni që të shkojë ora 7 dhe të filloni të dërgoni mesazhe te të gjithë bashkëpunëtorët tuaj. Nganjëherë më vjen për të qeshur me veten time dhe them po si ka mundësi, në dy të natës re për të fjetur me idenë o Zot kjo nuk bëhet dhe pas 5 orësh zgjohesh sikur nuk ka ndodhur asgjë, kjo është diçka që duhet t’i thoni vetes, ky vend ka nevojë për ju, ky vend ka nevojë për njerëz punëtorë, por pozitivë dhe optimistë. Nuk kemi nevojë as për negativitet dhe as për atë helmin që pikon dhe i bën vetëm keq vendit dhe shqiptarëve”, theksoi Balluku.