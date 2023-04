Balluku për rritjen e çmimeve: Kriza ka prekur çdo familje, qeveria ka marrë masa

Në seancën e sotme parlamentare po diskutohet për krizën ekonomike dhe rritjen e çmimeve. Ministrja Belinda Balluku u shpreh se rritja e çmimeve në vend është si pasojë e krizën ndërkombeatre.

Balluku shtoi gjithashtu se qeveria ka marrë masat për shtresat më të prekura nga kjo krizë, me paketën e rezistencës sociale si dhe ngritjen e bordit të transparencës.

"Ishte një fjalë pasiononte kur Tabaku tha se nuk ka krizë. Kriza është ndërkombëtare dhe ka prekur gjithë botën është një krizë e nxituar nga situata gjeopolitike. Kjo krizë ka prekur çdo familje, shtresat më në nevojë janë më të prekura ndaj edhe qeveria ka marrë një paketë për të ulur impaktet që kjo krizë ka sjellë.

Edi Rama hoqi TVSH për biznesin e vogël, dhe janë mbështetur nga qeveria. Sot me mbështetjen që i japim po i mbrojmë nga ekspozimi i çmimeve të larta të energjisë. Ka pasur mbështetjen e qeverisë Rama që nga dita e parë. Paga minimale nuk tatohet.

Në rast se në do të hiqnim të gjitha taksat ashtu siç ju sugjeroni nga karrigia, sigurisht që flitet lehtë nga ajo karrige, por me cilat para do të kompensohet 3000 lekshi që ju është vendosur që tu jepet një grupi të madh në nevojë. Kemi mundësuar ngrirjen e çmimit të biletës. Si do të kompensohet bujqit? Jemi para një fakti shumë të rëndësishëm dhe kemi ngritur një bord për të bërë transaprencën e çmimeve.

Ju keni lënë gjurmë në sektorin e hidrokarbureve me privatizimin e ARMO-s. Ju kërkoni llogari edhe për krizat gjeopolitike”, tha Balluk