Balluku: Në Janar nis punën Qendra e Monitorimit të Trafikut

Në fillimit të vitit të ardhshëm do të nisë punën Qendra e Monitorimit të Trafikut Rrugor. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku.

Pjësë e kësaj qendre do të jenë 6 agjensi shtetërore. Në fazën e parë pritet të monitorohen rreth 200 kilometra rrugë dhe sipas ministres në akset kryesore do të vendosen sensorët dhe kamerat përkatëse. Më pas synohet të shtrihet edhe më tej në akse të tjera, për rritjen e mëtejshme të sigurisë rrugore në vendin tonë.

“200 kilometra të cilat do të jenë të vendosura pra të gjitha pajisjet tona, sensorët, kamerat dhe gjithçka tjetër do të jenë të vendosura pikërisht në akset kryesore. Ta quajmë këtë dhe si një fazë pilotimi, pastaj me synimin për të arritur 3600 kilometra ndoshta edhe më shumë,” tha Balluku.

Balluku bën me dije se Qendra e kontrollit të trafikut do të vendoset në të njëjtat salla me Policinë e Shtetit.

“Duke qenë se Policia e Shtetit do të jetë e vendosur në të njëjtat salla me ne do të ketë mundësinë që të kontrollojë dhe të monitorojë, duke e përdorur kështu këtë sallë të menaxhimit të trafikut për çështjet e sigurisë kombëtare që është shumë e rëndësishme.”