Balla shpjegon hapat që do ndjekë PS për të zgjedhur e vetme kreun e Shtetit: Procesi po...
Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla tha se procesi për zgjedhjen e Presidentit të vendit po shkon drejt fundit, duke paralajmëruar se emri i kreut të ri të shtetit mund të mësohet brenda afateve që përcakton raundi i katërt, pas dështimit të tre raundeve të para që kërkonin konsensusin me opozitën.
Sipas Ballës, “kemi ardhur në momentin e përmbylljes së këtij procesi”, por kishte dhe një mesazh për opozitën, kur tha “nëse opozita ka dëshiruar prej fillimit të ketë president që ta zgjedhë e vetme, mendoj që kjo nuk i bën nder askujt”.
“E para në raundin e 4 PS, do propozojnë një kandidat apo kandidate në varësi të një procesi që ne jemi duke e vijuar që prej datës 28 mars.
Një forcë politike serioze, bën dhe një proces paraprak përzgjedhës. Përgjatë këtij ne kemi identifikuar dhe vijojmë të identifikojmë kandidatura potenciale që përmbushin disa prej pritshmërive që kanë qytetarët.
Ne duam që Presidenti apo presidentja në 5 vitet e ardhshme të jetë autoritet moral. Të mos jetë Presidenti PS por i gjithë shqiptarëve.
Kini pak durim e në ditët në vijim do jemi në komunikim dhe më të shpeshtë për gjithë zhvillimet.
Ne brenda forcës tonë kemi rregulla që do i respektojmë, do bëjmë diskutim të gjerë e thelluar në kryesi, më pas në grupin parlamentar prej ku do merret dhe mbështetja si e kërkon Kushtetuta me të paktën 20 firma mbështetëse.
Në këtë rast PS ka 74 mandate dhe ajo që është me rëndësi është që ky proces po shkon drejt përfundimit”, tha Balla per hapat qe do te ndiqen nga sot ne PS per emrin e ri te kreut te shtetit.