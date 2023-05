Balla “ironizon” takimin me Bashën: Kam qëlluar në një ashensor edhe me Sali Berishën

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, është pyetur nga gazetarët në lidhje me videon e publikuar, disa ditë më parë, ku aludohet se ka pasur një takim në një apartament në Tiranë në dhjetor të 2022, me Lulzim Bashën.

Balla u shpreh me ironi duke thënë se ka qëlluar në një ashensor edhe me Sali Berishën, por kjo nuk do të thotë se janë takuar.

“Unë kam qëlluar në një ashensor dhe me Sali Berishën. Nuk e kam takuar as këtë”, deklaroi Balla për gazetarët jashtë Kuvendit pas seancës plenare.