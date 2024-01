Avokati tregon çfarë ndodhi kur Berisha hyri në SPAK: Prokurorët nuk e prisnin, ishin përgatitur që…

Avokati Genc Gjokutaj ka treguar se çfarë ndodhi gjatë paradites në zyra e SPAK, ku shkoi kryetari i PD-së, Sali Berisha.

Gjokutaj u shpreh se, prokurorët e SPAK ishin të papërgatitur sepse nuk e prisnin që Berisha të shkonte sot në zyrën e tyre.

Avokati i kreut të PD-së, deklaroi se, u zbuluar gjithashtu edhe kurthi që ishte përgatitur nga mazhoranca, e cila kishte propaganduar që Berisha nuk paraqitet, nuk jep shpjegime.

“Zoti Berisha, çfarë ra për mediat jashtë, u ka thënë edhe në zyrë. Tha që gjeta, McGonigalin, Ramën dhe gjithë bashkëpuëntorët tek zyrat tuaja dhe u tha edhe këtë tjetrën që të mos më thoni nesër, që unë jam një njeri që u pres në besë dhe ato që them në zyrë nuk i them në publik.

Kjo është një akuzë shumë e rëndë, të cilën e para duhet ta gjykojë ndërgjegjja e Ramës, nëse duhet të jetë apo jo në krye të vendit. Siç ju thashë, proamerikanizmi i Ramës nuk mund të ecë në një linjtë me antiopozitarizmin.

Kjo mazhorancë që e ka simbolizuar si anti-shtet, anti-procedurial dhe ata sot nuk e besonin se Berisha do të ishte në zyrën e tyre, dhe kjo ka sjellë edhe një pasojë, se ju çuditeni, se ata ishin krejt të papërgatitur.

Berisha ka denoncuar sot në atë zyrë, ka dhënë 2-3 shpjegime, por ato nuk ishin thelbi i hetimit, sepse ata as firmat e Edi Ramës në themel të çështjes për klubin ‘Partizani’, nuk i përmendën.

Berisha qëndroi pa kufizim, nuk u kushtëzua në pyetjet e tyre, por i ka denoncuar dhe i ka thënë të gjitha objeksionet e veta. Koha ka qenë më e gjatë, më shumë shkoi në printimin e intervistave se sa ata ishin të përgatitur.

Kur ndodh kjo?

Kjo ndodh kur çështja nuk ka asnjë provë, dhe thërrasin një njeri të gabuar në një çështje të gabuar.

Po ta krahasoni në korrupsionin e miliona euro të futura nëpër xhepa me emra të caktuar të kësaj mazhorance, ky është një krahasim shumë i gabuar dhe sjell në vëmendje dhe medias që kohën e thirrur në prokurori, ata nuk mund ta barazojnë me kohën e hajdutëve të kësaj mazhorance.

Sot është zbuluar i gjithë kurthi që kishte bërë kjo mazhorancë, që Berisha nuk paraqitet, nuk jep shpjegime, dhe ata sot nuk e besonin se Berisha nuk do të paraqitej, se duan ta përdorin nesër në gjyq, për masën e sigurimit. Masa e sigurimit është bazuar në mosparaqitja e Berishës, te injorimi që Berisha u bën institucioneve. Ja që sot Berisha ishte aty. Çfarë do të thotë nesër kjo gjykata. Kjo gjykatë nesër e ka me vetveten.

Sot Berisha ka denoncuar të gjitha shkeljet në sy të prokurorëve dhe u ka kërkuar edhe njëherë, u ka dhënë shansin që të rikonsiderojnë qëndrimin e tyre dhe të rivendosin moralin e tyre ligjor në këtë çështje.

Kjo ka ndodhur sot në SPAK, një SPAK i cili unë e konstatova edhe në një panik, sepse çështja e Berishës është aktakuzë për SPAK jo për Berishën”, tha Genc Gjokutaj në SYRI TV.