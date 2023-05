Avokati i Fredi Belerit: Paratë nuk i janë gjetur atij, arrestimi në flagrancë nuk qëndron

Avokati i Fredi Belerit, Romarjo Meminaj, ka mohuar akuzat e ngritura ndaj kandidatit të opozitës në Himarë.

Ai deklaroi para mediave se kushtet e arrestimit në flagrancë nuk plotësohen, pasi klienti i tij po darkonte me miqtë e tij në momentin e ndalimit.

Lidhur me paratë e kapura, ai shprehet se i janë gjetur një tjetër personi dhe jo Fredi Belerit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Sapo kam dalë nga dyert e komisariatit të Vlorës. Akuza e tij është për korrupsion aktiv në zgjedhje i kryer në bashkëpunim.

Kushtet e flagrancës nuk qëndrojnë në këtë moment, sepse Beleri ka qenë me dy miqtë e tij duke darkuar me miqtë e tij dhe në atë moment ka vajtur policia dhe pretendohet se është kapur në kushtet e flagrancës.

Duhet të kesh diçka që të japësh, Ai nuk është kapur as me lekë dhe me asgjë tjetër. Paratë e sekuestruara i janë gjetur një personi tjetër dhe ska lidhje me Belerin”, tha ai.

Nga ana tjetër institucionet pretendojnë se kanë prova të dokumentuara, ku Beleri implikohet në shitblerje votash./vizionplus