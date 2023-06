Arrestimi i Vangjush Dakos, deputeti socialist "i kthen shpinën" ish-kryebashkiakut: S’ka qenë kurrë kolegu im

“Drejtësia të bëjë punën.” Dukej si e parapërgatitur por në masë, pavarësisht kaheve politike, deputetë e ministra të pyetur nga gazetarët e komentuan njëlloj arrestimin e ish kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dakon.

Teksa po hynin në sallën e Kuvendit për të zhvilluar seancën plenare, e para që komentoi ishte Ministrja e Arsimit, Evis Kushi, e cila tha se drejtësia do duhet të bëj punën.

Një koment disi më ndryshe e pati deputeti socialist, Bujar Çela tha se Dako nuk ka qenë kolegu i tij.

“Nuk ka qenë ndonjëhërë kolegu im Dako. Se s’kam qenë anëtar kryesie. Drejtësia mbi të gjitha, drejtësi e pavarur.”- tha Bujar Çela.

“Drejtësia të bëjë punën e saj, ne nuk komentojmë”- thotë Kushi.

Edhe Dashamir Shehi, u shpreh se drejtësia do duhet të bëjë punën, ndërsa deputeti socialist, Fadil Nasufi tha se përgjegjësia është personale.

“Distancimi politik është i nevojshëm. Secili mban përgjegjësi personale.”- tha Fadil Nasufi

“Kush ka gabuar do të pagojë. Jo për atë po për të gjithë.”- tha Shehu.

Ish-kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako është arrestuar në 6 qershor me urdhër të SPAK nën akuzën e shpërdorimit të detyrës së tij lidhur me lejen e ndërtimit të kateve shtesë në një pallat të ndërtuar 11 vite më parë si dhe për një tender të dhënë në vitet 2014-2015 për shëtitoren e plazhit të Durrësit duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 18 milionë lekësh. Në pranga kanë rënë edhe 9 zyrtarë dhe ish zyrtarë të drejtorisë së Urbanistikës në Durrës të cilët akuzohen për shpërdorim detyre, falsifikim dokumentesh dhe korrupsion. Gjyqtari i GJKKO, Erjon Bani ka firmosur 10 masa arresti, 7 prej të cilave ‘arrest me burg’ dhe 3 ‘arrest shtëpie’.