Arrestimi i “McGonigal” dhe aludimet me Ramën/ Noka: Ja cili është synimi i vërtetë i opozitës

Deputeti i Partisë Demokratike, Flamur Noka ka komentuar arrestimin e ish-zyrtarit të Lartë të FBI-së, McGonigal, si dhe lidjhjet e këtij të fundit me kryeministrin Rama.

I ftuar në News24, Noka shprehet se synimi i opozitës është largimi i kryeministrit, pasi sipas tij Shqipëria nuk do të ketë paqe derisa të largohet, armiku i votës së lirë.

Ai u shpreh se protestat do të jenë kapilare, ndërsa u shpreh se javës që vjen do të diskutohet me aleatët dhe do të mblidhen strukturat për të përcaktuar veprimet e mëtejshme.

Noka: “Shqipëria do të gjejë paqe ditën që ky mafioz të largohet. Ne kemi një axhendë, axhenda ishte vota e lirë, në Shqipëri vota e lirë duhet të kthehet se s’bën. Edi Rama votën e lirë e ka kthyer në mall tregu, nuk e njeh. Vota e lirë është e shenjtë. Rama e trajton votën e lirë si të ishte të pazari i gjësë së gjallë.

Parlamenti është një nga instrumentet që në dorë PD ka për të kthyer legjitimitetin dhe institucionet.

Përveç parlamentit do të shfrytëzojmë edhe forma të tjera. Mafia nuk mund të përfaqësojë vullnetin e shqiptarëve.

Protestat kapilare tashmë, do mblidhen strukturat e partisë do konsultohemi më aleatet javës që vjen dhe pastaj Shqipëria nuk ka paqe derisa të largohet armiku i votës së lirë dhe armiku i demokracisë”.